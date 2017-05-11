Фото: rollcall.com
Министра образования США Бетси Девос освистали студенты Университета Бетун-Кукман, расположенного в штате Флорида, во время ее приветственной речи. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на издание Politico.
В течение всей речи министра студенты выкрикивали слова протеста. Министр образования пыталась уговорить студентов слушать друг друга.
Ректор Университета попросил студентов успокоиться и соблюдать тишину. Студенты оказались недовольны тем, что ранее министр допускала неоднозначные высказывания о так называемых "исторически черных колледжах и университетах".
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