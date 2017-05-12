Селективная парфюмерия в последнее время становится все актуальнее. Это принципиально новая концепция ароматов, нишевая парфюмерия, которая выпускается очень ограниченным тиражом и продается лишь в небольшом количестве магазинов.
Нишевая парфюмерия отличается от люксовых и массовых ароматов также и тем, что практически не рекламируется. Приобретая новинку или популярный аромат, что не сходит со страниц глянца, вы платите примерно 60% цены за рекламу (участие моделей и звезд кино, пиар-кампания, пробнички в журналах и в магазинах), 30% — за упаковку и оплату работы создателей запаха, и всего 10% приходится на сырье.
Эксклюзивные селективные ароматы — творение парфюмеров-индивидуалов, которые не следуют ничьим ожиданиям. Они имеют гораздо более сложную структуру, уникальные сочетания и оттенки. Представьте нотки влажного табака, резины, медовой патоки, удового или гаякового дерева, мускуса или грибы с шампанским.
Отзывы на такие ароматы самые разные, ведь парфюм может смутить, вызвать недоумение, влюбить в себя или оттолкнуть, но совершенно точно никого не оставит равнодушным.
Для селективной парфюмерии используют исключительно высококачественное сырье, которое позволяет аромату раскрыться на коже неожиданно ярким фейерверком – именно это и определяет стоимость товара. Кроме того, для некоторых произведений используются дорогостоящие элементы при оформлении упаковки, такие как золото, особенные породы дерева или драгоценные камни. Но необыкновенная упаковка – это скорее исключение. На первом месте в селективе стоит аромат – именно он является определяющим фактором в нишевой парфюмерии.
Запахи селектива настолько уникальны и индивидуальны, что доверять чьему-то мнению нельзя. Парфюм необходимо выбирать исключительно самостоятельно, следуя своему вкусу и желанию, а не чьим-то советам.
Консультанты Elite Parfum помогут из всего многообразия ароматов селектива выбрать именно тот, который подходит каждому покупателю, раскроет его индивидуальность и поможет выделиться из толпы.
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