Фото: сайт администрации Барнаула
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в четверг, 11 мая, провел в Ленинском районе очередное открытое совещание, посвященное реализации приоритетного городского проекта "Безопасные дороги". До совещания глава администрации города планировал проверить ход работ на проспекте Космонавтов. Но из-за осадков в утренние часы дорожный ремонт на указанном участке не проводился.
Как сообщает пресс-служба краевой администрации, с начала производства работ фрезой снято 28,5 тыс. кв. м дорожного покрытия, уложено 11 тыс. кв. м асфальта. Работы ведутся на участке протяженностью 5 тыс. 470 м в границах проспекта Калинина, улицы Солнечная Поляна. Проводимый ремонт позволит сократить аварийность и увеличить пропускную способность проспекта Космонавтов.
Сергей Дугин отметил, что сейчас самая важная задача – максимально эффективно использовать средства, выполнить работы качественно и в срок.
По итогам открытого совещания принят ряд решений, касающихся проспекта Космонавтов. В частности, привести в надлежащее санитарное состояние тепловые камеры и прилегающие к ним территории, осуществить по необходимости омолаживающую и санитарную обрезку зеленых насаждений на всем протяжении проспекта.
Кроме того, сити-менеджер дал поручение проработать вопрос с руководителями предприятий, расположенных на проспекте, по приведению в надлежащее эстетическое состояние фасадов зданий и прилегающих территорий.
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