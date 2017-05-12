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Барнаульский дизайнер рассказала, как заработать, делая игрушки дома

, ИА "Амител", Мария Трубина
Дизайнер Юлия Овчинникова на "Завтраке со стартапом" – о том, как начинала свое дело и приносит ли это доход

Завтрак — время выпить кофе, съесть яичницу с тостами или фруктовый салат, а еще почитать об интересных бизнес-идеях, которые смогли реализовать барнаульские предприниматели. На этот раз в гостях у портала Amic.ru и его рубрики "Завтрак со стартапом" оказалась дизайнер Юлия Овчинникова. Она делает удивительные деревянные игрушки. Как реализовать свое небольшое дело из дома и можно ли заработать на изделиях ручной работы, читайте в нашем материале.

Спонсором рубрики стала кофейня "Свитер Brew Bar".

Методом проб

Юлия Овчинникова – дипломированный дизайнер, окончила профильный факультет АлтГАКИ и параллельно, как и все представители ее профессии, работала, занималась логотипами и создавала фирменные стили. Собственно, занимается она этим и сейчас, а сотрудничество с компаниями строится по принципу фриланса. Идея заняться куклами ручной работы пришла к ней случайно — искала, чем порадовать близкого человека на Новый год, натолкнулась на похожие игрушки и решила попробовать сделать самостоятельно.

"Начала методом проб и ошибок, нужно было разобраться в том, как сделать куклу, которая была бы подвижной. Для этого пришлось придумать специальный механизм. После с каждой новой игрушкой улучшалось и качество, постепенно я поняла, какие материалы нужно использовать, какие краски", — вспоминает Юлия.

Название "перчюльки" игрушки получили от никнейма самого дизайнера, которую друзья называют Перчей. Кстати, буква "ю" в этом слове использована специально, так как друзья называют девушку Перча Юля. Представляют они собой куклы на шарнирах, их можно подергать за шнурок, они двигают ручками и ножками. Почти за полтора года работы она сделала уже более 70 штук. Заказы бывают очень разные, сейчас из своих "перчюлек" она могла бы собрать уже целую хоккейную команду, компанию им составили бы болельщики, музыканты и многие другие.

"Как-то девушки заказали своей подруге ее копию с бокалом вина в одной руке и головкой лука в другой. Я не знаю почему, но, видимо, была какая-то история, с этим связанная", — шутит дизайнер.

Работа не на себя, а для себя

В своей работе она использует дорогие немецкие акриловые краски. На изготовление одной "перчюльки" уходит около двух дней, тут многое зависит от того, как быстро вырежут на лазере детали из дерева, которые перед этим Юлия продумывает и рисует на компьютере, собирая макет будущей игрушки. После, используя гвоздики, все собирает и раскрашивает, сверяясь с мнением заказчика. Это очень кропотливая работа, поэтому и стоимость одного изделия составляет около трех тысяч рублей. Хотя некоторые клиенты считают такую цену, как признается дизайнер, высокой. Но это, по мнению Юлии, связано скорее с городом, так как на продукты люди могут потратить за один раз не меньше, а вот на сувенир ручной работы уже со скрипом.

"Особого дохода это не приносит, я продолжаю работать графическим дизайнером, "перчюльки" делаю скорее для души. Мне очень нравится рисовать, и в каждую игрушку я вкладываю часть себя. Когда заказчик получает такую и видит себя или близкого человека, то он радуется — вот такие искренние эмоции получать здорово и бесценно", — делится Юлия.

Можно ли заработать из дома?

Иногда ей приходится делать заказы ночью, некоторые клиенты звонят и просят собрать куклу за пару дней до мероприятия, хотя у мастера уже выстроилась определенная очередь. Несколько "перчюлек" уже отправились в Москву, Санкт-Петербург, разошлись по Новосибирску, где девушка прожила определенный срок, и другим городам России. Так как Юлия работает по фотографии, встречаться с заказчиком напрямую у нее нет необходимости. Сейчас она планирует переезд в Екатеринбург и собирается развивать свой небольшой бизнес там.

"Если я стану популярна и у меня будет много заказчиков, я буду расширяться, открою офис, найму помощников — это то, к чему я стремлюсь. Но сказать, что это основной заработок, на который можно прожить, я не могу. Много заказов бывает перед Новым годом, а потом их число снижается. Основной инструмент для человека, работающего из дома, – это соцсети. Что касается моих "перчюлек", это тот товар, который привлекает молодежь, а она чаще всего у нас сидит в инстаграме, кроме того, важную роль играет сарафанное радио: человек купил, ему понравилось, он рассказал другому и так далее", — объясняет стартапер.

Найти свою нишу

Тем, кто хочет заработать дома, делая сувениры, Юлия советует найти свою нишу. До "перчюлек" она делала подставки под бутылки, думала заняться изготовлением брошей, но для себя поняла, что сил на это уйдет много, а денег будет приносить в разы меньше.

"Сейчас модным стало что-то крафтовое, поэтому и рынок переполнился. Многими вещами я бы не хотела заниматься, магнитами например, мастеров, которые их делают, очень много, поэтому люди снижают цену. Нужно создавать что-то свое и тем самым развивать конкуренцию", — заключает она.

В кофейнях "Свитер Brew Bar" на проспекте Ленина и Sweeter на улице Балтийской можно познакомиться с разными вариантами приготовления кофе. Здесь проводят увлекательные мастер-классы, где не только показывают, как правильно заваривать данный напиток, но и консультируют по всем вопросам. Также в любой день здесь можно заказать альтернативный способ заваривания кофе, увидеть, как это делают, и задать любой интересующий вопрос о происходящем бариста.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.05.2017 11:35
- гость -

Какие куклы классные!

0  0
12.05.2017 11:35
- гость -

никому в барнауле не нужна сейчас ручная работа. на пожрать денег нет.

0  0
12.05.2017 11:38
ХМ

Дизайнер - это фамилия

0  0
12.05.2017 11:39
- гость -

Хочу себе такую! В шляпе и с вином!

0  0
12.05.2017 11:43
- гость -

Девочка красивая

0  0
12.05.2017 11:45
- гость -

Для подъёма экономики края нужно производство "перчулек" наладить в производственных масштабах! Отдельно для "перчулек" можно наладить производство различной бижутерии и аксессуаров. Раскрутить бренд в масс медиа.

0  0
12.05.2017 11:55
Ирина

Очень классные куклы! заказывала мужу такую, она реально очень на него похожа, а эмоции какие)))

0  0
12.05.2017 12:00
- гость -

Ist das schon gemacht worden?

0  0
12.05.2017 12:01
- гость -

Ich w&#252;rde gerne wissen, was ich machen soll!

0  0
12.05.2017 12:02
- гость -

Was w&#228;re, wenn …

0  0
12.05.2017 12:03
- гость -


12.05.2017 11:45
- гость -

а ничего смешного. ну если нет производства в крае. туризм тож так себе - зима слишком длинная для туризма, а не альпы. можно хотя бы кустарничество поддержать. патент какой человеческий сделать или целый проект артельный по принципу кооп. только краевая поддержка нужна. сейчас, к счастью, власть под себя ит-шников забрала. а то сколько лет частная инициатива была в этой сфере. хороших ит-шникков готовит край, но только они все равно разъезжаются в жирные регионы.

0  0
12.05.2017 12:08
-гость-

Tolle Idee! Respektieren Sie das M&#228;dchen!

0  0
12.05.2017 12:22
- гость -

будем надеяться, что ее заметит Карлин. для туркластера самое то!

0  0
12.05.2017 12:25
Еж

Можно жарить семечки и продавать их в самодельных (!) стаканчиках по 2000 р за стаканчик
Можно брать пачку чая отрывать ярлычки от пакетиков степлером прибивать свои и продавать как авторский чай по 1000 р за пачку... Вообщем если хотите идею "стартапа" где какая нибудь ХРЕНЬ надо продавать за хорошие деньги обращайтесь - идей куча!

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