Над входом в храм, где ловили покемонов, появилась надпись "За Пикачу!"

В Екатеринбурге над входом в Храм-на-Крови неизвестные вандалы оставили надпись "За пикачу!", пишет Ura.ru.
По всей видимости, лозунг написан в поддержку блогера Руслана Соколовского, который прославился охотой на покемонов в этом храме.
В самом храме отказались комментировать надпись.
Отмечается, что накануне рядом с храмом прошла серия одиночных пикетов сторонников блогера. Его участники требовали освободить Соколовского, для которого прокуратура потребовала 3,5 года колонии.
Сегодня, 11 мая, суд назначил Руслану Соколовскому наказание в виде 3,5 лет условно.
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