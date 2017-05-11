Родственница влиятельного екатеринбургского бизнесмена забаррикадировалась от полиции в своем автомобиле, сообщает Ura.ru.
Инспекторы ДПС попытались выписать штраф женщине, перебежавшей дорогу в неположенном месте, однако она заскочила в свой красный "Лексус" и там устроила истерику. Позже выяснилось, что нарушительницей оказалась 35-летняя Ольга Заводовская.
Часть диалога:
- Вы мне по башке будете давать!
- Я вам по башке давал?
- Да, а это не важно! Вы прикрываетесь только общими вашими этими...
Инцидент заснял на видео прохожий. Поскольку женщина материлась и ругала полицейских, запись состоит из двух цензурных фрагментов.
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