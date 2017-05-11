Путин подписал указ о запрете анонимности в интернете

Президент Владимир Путин подписал указ против анонимности в интернете, а также об урегулировании сервисов, похожих на СМИ, сообщается на сайте президента.
Это следует из "Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы".
В указе предлагается принять меры, которые исключат анонимность пользователей сети, а также их "безответственность и безнаказанность".
Изменения коснутся новостных агрегаторов, соцсетей, интернет-ТВ, мессенджеров и сайтов.
В документе отмечается, что такие меры нужны для "формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений".
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