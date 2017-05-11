Медведев добавил 10 млрд рублей на льготное автокредитование

В России продлена программа льготного автокредитования, теперь приобрести автомобиль ценой до 1,45 млн рублей по сниженным процентным ставкам можно до конца 2017 года, пишет Газета.ru.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
Правительство выделило на льготы 10 млрд руб., что должно простимулировать россиян купить 350 тыс. машин. При этом дилеры просили поднять стоимость подпадающих под льготы моделей до 1,8 млн руб. Однако нашло поддержку предложение Минпромторга повысить планку максимальной стоимости автомобиля для участия в такой программе с 1,15 млн до 1,45 млн руб.
Для того чтобы получить обещанную скидку до 6,7 процентного пункта, нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, изначально ставка банка не должна превышать 18% годовых. Во-вторых, транспортное средство может быть только 2016 или 2017 года выпуска. Также при его покупке нужно обеспечить залог и внести предоплату не менее 20%.
При этом срок действия договора не может превышать 36 месяцев.
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