Младший сын Юрия Чайки Игорь зарегистрировал в Крыму компанию, которая будет строить отели и развивать там туристический бизнес, пишет Life.
В конце апреля младший сын генпрокурора учредил компанию "ЮБК". Судя по документам, которые оказались в распоряжении издания, планируется не только строить отели на полуострове, но и работать как туроператор и экскурсионное бюро.
По данным издания, гендиректором фирмы значится Иван Баукин, который уже управляет двумя фондами, основателем которых является Игорь Чайка. Это Благотворительный фонд имени сотника М.Я. Чайки и Центр социальных инициатив Ярославской области. Примечательно, что теперь у всех трех "дел" для связи указан один и тот же номер мобильного телефона.
Отмечается, что интерес бизнесмена Игоря Чайки к Крыму связан с его растущей инвестиционной привлекательностью: в 2015-м на местных курортах отдохнуло 4,6 млн человек, а в 2016-м таковых было уже 5,6 миллиона.
Свой интерес к перспективному региону Чайка и не скрывал: в апреле на экономическом форуме в Ялте он говорил, что вместе с партнерами изучает возможность покупки в Крыму либо земли под строительство фешенебельной гостиницы, либо уже действующего санатория для его дальнейшей реконструкции.
Комментарии
Уважаемый ЮЧайка!
Мой Вам дружеский совет: зашейте своему сыну рот на половину, иначе он долго не протянет в связи с ожирением.
11.05.2017 21:37
An Vlad
он хомяка напоминает...
лопнуть кстати тоже может)))
не давится он
пипец! ан влад! письмецо напрямую написать слабо? тут то чо "обращения" писать жиробасам? неужели передадут?! ха-ха!