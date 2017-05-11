Ежедневные расходы россиян достигли минимума за пять лет

В апреле повседневные расходы россиян сократились сразу на 6,5% относительно марта, к такому выводы пришли в исследовательском холдинге Romir.
Кроме того, в сравнении с апрелем 2016 года граждане России потратили меньше на 4,9%. Таким образом, с учетом инфляции за месяц расходы россиян фактически сократились на 6,8%, а в годовом выражении – на 9%.
"Если говорить о различных типах городов, то жители миллионников и пятисоттысячников сократили свои повседневные траты на -8,8% относительно марта", — говорится в сообщении.
Экономия коснулась представителей всех доходных групп, хотя и с разной интенсивностью. Сокращение расходов в различных доходных группах оказалось обратно пропорционально размеру доходов. То есть низкодоходники в апреле потратили на 11,7% меньше, чем месяцем ранее. Среднедоходники сократили расходы на 7,5% относительно предыдущего месяца, а высокодоходники на 6,6%.
Как отмечается в исследовании, реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы граждан оказались самыми низкими за последние пять лет.
Общее сокращение расходов при неизменном среднем чеке говорит о том, что россияне живут в постоянном режиме экономии.
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