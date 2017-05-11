Правительство меняет систему ценообразования в сфере ЖКХ

Премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении ценообразования на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Согласно постановлению, для государственных или муниципальных унитарных предприятий ЖКХ не будет устанавливаться расчетная предпринимательская прибыль. Также это коснется предприятий, договор аренды которых заключен меньше, чем на три года.
"Принятое решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве", — считают в правительстве.
Впрочем, по мнению экспертов, поскольку государственные структуры никогда не хотят платить, инвестиционные риски для концессионера "размываются" на долгие годы. Поэтому инвесторам необходимы понятные правила игры: фиксированная предпринимательская прибыль и долгосрочное тарифное регулирование.
Единственный источник, где инвестор сможет взять прибыль — тарифы для населения. Так что, государство вполне может снять систему жесткого контроля цен на услуги ЖКХ, перейдя на рыночные механизмы ценообразования. Однако это сразу же отразится на платежных квитанциях.
Однако, как видится специалистам, подписанные Медведевым соглашения определяют политику ценообразования на десять-пятнадцать лет, то есть, не стоит ожидать немедленных изменений. Значит, на первых этапах жители России вряд ли ощутят какие-либо изменения в тарифах на коммунальные услуги.
Изменения относятся к деятельности организаций, осуществляющих работу в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.
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