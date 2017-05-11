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ФСБ задержала еще одного человека по делу о теракте в метро Петербурга

, ИА "Амител"
Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение трем фигурантам дела о теракте в метрополитене

Фото: arhano.ru

ФСБ России задержала еще одного подозреваемого в связях с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим теракт в метро Санкт-Петербурга, сообщили в службе.

"ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик М.Б. Эрматова, причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля подрыв самодельного взрывного устройства в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Акбаржона Джалилова", — говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к теракту в Санкт-Петербурге.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение трем фигурантам дела о теракте в метрополитене.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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