ФСБ задержала еще одного человека по делу о теракте в метро Петербурга

ФСБ России задержала еще одного подозреваемого в связях с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим теракт в метро Санкт-Петербурга, сообщили в службе.
"ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик М.Б. Эрматова, причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля подрыв самодельного взрывного устройства в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Акбаржона Джалилова", — говорится в сообщении.
В настоящее время проверяется причастность задержанного к теракту в Санкт-Петербурге.
Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение трем фигурантам дела о теракте в метрополитене.
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