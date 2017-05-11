К 80-летию Алтайского края в администрации Октябрьского района Барнаула приняли решение благоустроить зеленую зону, расположенную слева от Нулевого километра (пр-кт Ленина, 58), сообщается на сайте города.
Центром зеленого уголка станет ваза из искусственного камня высотой около двух метров. На аллее установят фонари, обновят покрытие пешеходной дорожки и цветочные клумбы, для отдыхающих поставят необычные скамейки.
Скульптурную композицию "Мамонтенок", которая сейчас здесь находится, решено перевезти в обновленный сквер "Химиков" на Потоке, где в ближайшее время появится большая детская площадка.
Ранее сообщалось, что празднование 80-летия Алтайского края и дня рождения Барнаула в 2017 году перенесут на конец сентября из-за Единого дня голосования, намеченного на 10 сентября.
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