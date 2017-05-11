Генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев объяснил, почему у него разбито лицо, сообщают "Вести.Ru".
По словам Киселева, он получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле. А именно "проехался лицом по гравию", когда споткнулся во время посадки маслин.
"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", — поведал Киселев.
Также в шутку он отметил, что женщины видят в мужчине со шрамами "победителя в схватке", и назвал лицо "временной сменой имиджа".
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