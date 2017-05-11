Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении жительницы города Оксаны Ткаченко, по словам которой, спасая сына от избиения бывшим мужем, она была вынуждена выстрелить в мужчину из травматического пистолета, сообщает "Катунь24".
Как поясняет сама Оксана, летом 2015 года она рассталась со своим мужем по причине домашнего насилия, и когда уходила из дома, мужчина набросился на 9-летнего пасынка, защищая которого она четырежды выстрелила из травматического пистолета.
Мужчина обратился в полицию, заявив, что бывшая жена пыталась его убить. Первое уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. После один из свидетелей изменил показания, и уголовное преследование возобновилось.
По версии следствия, мужчина якобы находился в тяжелом состоянии после "покушения". Однако женщина рассказывает, что спустя два дня после "покушения на убийство" мужчина праздновал день ВДВ, а не находился на больничной койке. Приводятся и фотографии с праздника.
Суд посчитал, что Оксана Ткаченко расстреляла мужчину, а после избила собственного сына, чтобы обвинить в этом бывшего мужа. Наказание – 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Детьми теперь должны заняться органы опеки. Детей планирует забрать к себе бабушка, если успеет подготовить необходимые документы.
Столь жесткое решение защитник Оксаны Ткаченко назвал несправедливым и рассказал, что намерен его обжаловать.
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