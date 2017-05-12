Российский миллиардер по решению британского суда выплатит бывшей жене £453 млн, сообщает Republic со ссылкой на BBC News.
BBC не сообщает имен миллиардера и его бывшей жены, указывая, что речь идет о 61-летнем выходце с Кавказа и 41-летней женщине из Восточной Европы.
Возможно, речь идет о Фархаде Ахмедове, который уехал в Великобританию еще в 1986 году, где стал трейдером на лондонской бирже мехов. Ахмедов занимает 67-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, журнал оценивает его состояние в $1,3 млрд.
Отмечается, что развод станет одним из самых дорогих в Великобритании. В 2014 году отметка остановилась на уровне £330 млн.
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