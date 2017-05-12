Навальный вернулся в Москву после операции на глазу в Барселоне

Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны, где ему прооперировали глаз. Об этом он сообщил в своем твиттере.
"Всем привет из Москвы. Я прилетел и сегодня как обычно в 20:18 буду в эфире @navalnylive . Расскажу о новостях, отвечу на вопросы", — написал оппозиционер.
7 мая Навальный улетел в Барселону, где на следующий день ему сделали операцию. Выбор места был объяснен тем, что Барселона является "одним из центров европейской офтальмологии".
"Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом", — написал Навальный ранее в своем инстаграме.
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