Второклассники в масках со свастикой пытались выкинуть девочку из окна

Ученики 2-го класса школы № 146 в Первомайском районе Новосибирска, надев на голову маски с изображением свастики, пытались выкинуть свою одноклассницу из окна и поджечь ей волосы, сообщает НГС.НОВОСТИ.
Об этом инциденте сообщила мама одной из учениц школы. Женщина пояснила, что беспокоится за свою дочь, потому что один из мальчиков, участвовавших в конфликте, якобы угрожает всем девочкам в классе.
В распоряжении издания есть заявление на 3 страницах, которое родители подали на имя директора школы и в котором подробно изложен конфликт.
Как излагается в заявлении, 5 мая ученица 2-го класса пришла домой и рассказала родителям, что одноклассники чуть не выкинули ее из окна их класса на втором этаже. На перемене она осталась в классе одна и к ней подошли мальчики в масках, сделанных, вероятно, из мужских носков, с изображением фашистской свастики. Мальчики повалили девочку на пол и связали ей ноги и руки, далее завязали тряпками рот и глаза и вперед ногами потащили в открытое окно.
Около окна девочке удалось освободить руки, она стала цепляться за предметы и бить тех, кто пытался скинуть ее вниз. После к ней подбежал одноклассник с зажигалкой в руке и попытался поджечь волосы, говорится в заявлении.
Также отмечается, что за несколько дней до этого мальчики якобы затаскивали к открытому окну еще одну девочку.
Издание сообщает, что по заявлению родителей в школе уже провели педагогическое расследование и должно было пройти родительское собрание. Также в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку.
Комментарии