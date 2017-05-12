"Пятерочка" в Саратове продолжала торговать, несмотря на труп на полу

В Саратове в новом супермаркете на Пугачевской скончался мужчина, сотрудники магазина накрыли покойника простыней и продолжили торговлю, сообщает ИА "Взгляд-инфо".
Об этом инциденте изданию рассказала жительница Саратова, которая не могла сдержать возмущения и тщетно пыталась вразумить персонал магазина.
"Сегодня где-то после шести вечера я зашла в новую "Пятерочку". Направилась к овощному отделу и остолбенела — на полу лежал прикрытый одноразовой простынкой труп. Я сама врач и видела и такие простыни, и трупы. Это был мужчина, мне показалось, немолодой. Неподалеку скучал полицейский. Потом подошла какая-то женщина, может, знакомая или соседка, чуть не плакала", — рассказала женщина.
Она отметила, что люди превознемогая чувство неудобства продолжали делать покупки, а сотрудники магазина продолжали работать как в ничем не примечательный вечер.
"Я обратилась к кассирше: "Почему же вы не реагируете?". Та ответила: "Я ничего не решаю". Попросила позвать менеджера, подошел какой-то парень. Говорю: "Закрывайте магазин, вы что!". Он мне: "Это не к нам, звоните выше". Я перезвонила и туда, попросила эвакуировать покупателей и закрыть магазин хотя бы на полчаса. Мужчина мне ответил: "Ну, а как мы будем выгонять покупателей из магазина?". На этом разговор и закончился", — сообщила женщина.
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