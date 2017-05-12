В Москве задержан водитель BMW, напавший на женщину с детьми

Следователи разыскали водителя BMW X5, который 5 мая избил женщину на глазах двух ее детей, сообщает Газета.ru.
"Задержали! Это какое-то чудо! когда позвонил следователь и сообщил о задержании, я расплакалась. Вечером на очную ставку", — написала пострадавшая Мария Моисеева на своей страничке в фейсбуке.
Как сообщили в ГСУ СК по Москве, местонахождение водителя BMW удалось установить. 44-летнего мужчину доставят в следственный отдел столичного управления СК для проведения проверочных мероприятий.
5 мая Моисеева с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на переход выехал автомобиль BMW X5. Женщина едва успела одернуть ребенка, чтобы тот не попал под колеса, и стукнула ладонью по задней части автомобиля. Водитель разозлился, припарковал машину, догнал женщину и несколько раз ударил, угрожая тем, что этим для женщины все не закончится. Водителя оттащили прохожие.
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