Фото: sharij.net
Украинский лидер Петр Порошенко полагает, что, получив безвизовый режим с Европейским союзом, Украина окончательно "оформила развод" с РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства в интервью каналу "1+1".
"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать", — приводит его слова агентство.
По мнению главы Украины, безвизовый режим также "возвращает страну на историческое место в составе стран Европы".
Отмечается, что 11 мая совет министров ЕС одобрил решение о предоставлении украинцам права на безвизовый въезд на территорию стран-участниц Евросоюза на срок не более 90 дней в течение шести месяцев.
Комментарии
последний покинувший Украину, не забудь выключить свет и газ.
12.05.2017 08:37
- гость -
Слышны голоса ватников сидящих по горло в говне,
Какое историческое место в составе европейских стран?!!!! Он что ли про Киевскую Русь не слыхал никогда?
12.05.2017 08:46
- гость -
сиди не шевелясь, а то волну создашь и нахлeбаешься.
12.05.2017 08:47
Иван Тычёблин
У Пети еще руки дрожат после копки Черного моря.
12.05.2017 08:46
- гость -
Если вы сидите в говне, то не чирикайте.
Прошлой осенью в отеле на Тенерифе( Испания) в ресторане встретил хлопца с Украины. Разговорились. Работает поваром в ресторане. Семья. Двое детей. Итог беседы-Хреново на Украине но здесь жестко, Вот собственно и все.
возвращает страну "на историческое место в составе стран Европы"
ага, под управление Австро-Венгрией и Польшей
Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей
а подписание Брестского мира Радой и сдача Украинской республики в 1918 году Германии был типа не окончательный развод с Российской империей
собирайте котомочки небратья!, пенсионеры гейропейские вас заждались! да! галицайская сво-та могет оставаться дома, поляки к вам скоро нагрянут, реституция весч весьма полезная! ха-ха!