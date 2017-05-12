Фото: festivalsherpa.com
На дорогах Барнаула утром в пятницу, 12 мая, образовались заторы в пять баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на пересечении улицы Попова с проспектом Космонавтов, где автомобили двигаются со скоростью 3-5 километров в час, а также в районе пересечений Власихинской улицы с улицей Малахова и шоссе Ленточный Бор (от 3 до 10 километров).
Кроме этого, пробки образовались на участках улицы Малахова, проспектов Строителей и Ленина, на улице Челюскинцев, Советской Армии, Сухэ-Батора, отрезке улицы Георгиева, Павловского тракта и пересечении последнего с улицей Попова. На озвученных участках автомобили едут со скоростью от 5 до 10 км/ч.
Также добавим, что на улице Попова ведутся дорожные работы, затрудняющие движение машин, а в районе улицы Сухэ-Батора автомобилисты поставили на карте знак "Прочее".
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