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Глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за сложной ситуации с природными пожарами, во всех регионах Сибирского федерального округа, включая Алтайский край.
"Мы принимаем решение отменить режим чрезвычайной ситуации во всех субъектах, входящих в Сибирский федеральный округ", — приводит РИА Новости слова министра на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
При этом Пучков поручил руководителям регионов принимать решения о введении режима ЧС в случае осложнения обстановки и угрозы возникновения ЧС, в том числе связанных с природными пожарами.
Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко отметил, что обстановка с природными пожарами стабилизировалась благодаря своевременно введенному режиму ЧС в Сибири, наращиванию группировки сил и средств по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов.
Напомним, что режим ЧС был введен во всех регионах Сибири 28 апреля, когда вырос риск возникновения лесных пожаров.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю, для ликвидации пожаров и обеспечения безопасности населения на территории Сибири сформирована группировка в количестве более 128 тысяч человек и 29 тысяч единиц техники. Усилена разъяснительная работа с населением и надзорная работа с нарушителями пожарного законодательства. Так, только в апреле представителями надзорных служб составлено более 3,5 тысяч протоколов об административных нарушениях, оштрафовано более 1,5 тысяч человек, в том числе 109 должностных и 153 юридических лица.
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