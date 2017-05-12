СМИ сообщили о сближении самолетов РФ и США в День Победы

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Военные США утверждают, что истребитель ВКС РФ пролетел 9 мая в семи метрах от разведсамолета ВМС США над Черным морем, передает РИА Новости со ссылкой на канал NBC.

По словам представителя ВМС капитана Памелы Кунце, российский Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда самолет Штатов выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Подчеркивается, что командир американского самолета оценил взаимодействие воздушных судов как безопасное и профессиональное.

Кунце добавила, расстояние между самолетами — это не единственный параметр, исходя из которого можно оценивать риски такого сближения. При анализе подобных инцидентов учитываются такие факторы, как скорость, высота, степень видимости, интервал и не только.