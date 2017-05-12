Фото: "Рива-спорт"
Барнаульская команда "Динамо" в предпоследнем домашнем матче сезона на своем поле обыграла иркутский "Зенит" со счетом 2-1. Несмотря на то, что наш соперник — аутсайдер зоны "Восток", матч вышел для бело-голубых очень сложным. Уже после первого тайма "Динамо" проигрывало со счётом 0-1. Гол на 31-й минуте забил Иван Хлебородов.
Сравнять счет удалось в начале второго тайма, когда Виктор Липин оказался расторопнее всех в штрафной площади соперника и точным ударом отправил мяч в ворота гостей. На 55-й минуте за фол на Иване Старкове судья назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти реализовал сам пострадавший – 2-1.
Таким образом, наша команда сохраняет вторую строчку в чемпионате и отстает от лидера — "Читы" — на шесть очков. Заключительный домашний матч сезона "Динамо" проведёт 14 мая как раз против лидера. Начало игры в 17-00.
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