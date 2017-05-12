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"Ночь музеев" в Алтайском крае посвятят Году экологии и 80-летию региона

, ИА "Амител"
Наш регион присоединился к акции уже в двенадцатый раз

Фото: Amic.ru

Около сотни музеев Алтайского края откроют свои двери перед посетителями в ночь на 21 мая в рамках ежегодной акции "Ночь музеев", которая пройдет уже в двенадцатый раз, сообщает пресс-служба управления по культуре и архивному делу Алтайского края со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Андрея Щукина.

В этом году перечень участников акции существенно расширился как в крае, так и в Барнауле. В этом году для участия в акции заявились 97 организаций (в прошлом году – 86), из них в столице края – 39. "Ночь музеев-2017" будет посвящена Году экологии, 80-летию Алтайского края.

В этом году к акции присоединились город-курорт Белокуриха, Егорьевский район, Косихинский район, музей Валерия Золотухина в селе Быстрый Исток и многие другие.

Как отметил Андрей Щукин, масштабные программы запланированы не только в Барнауле. Так, в Алейске мероприятия "Ночи музеев" пройдут на 5, а в Славгороде — на 10 площадках.

Заместитель председателя правительства намерен и сам принять активное участие в "Ночи музеев". Так, в 19 часов Андрей Щукин побывает на открытии акции в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая и примет участие в программе, посвященной многовековой культуре Японии. В Государственном художественном музее он станет участником поэтического видеорепортажа "Есть в памяти мгновения войны" на выставке "Мы за ценой не постоим", посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. А в Алтайском краеведческом музее примет участие в музейной программе, посвящённой основателю музея Фридриху Геблеру.


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