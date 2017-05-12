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Гидрологическая ситуация в бассейне Верхней Оби оставалась стабильной, по данным на 11 мая, передает Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.
На большинстве водомерных постов продолжает фиксироваться спад уровня воды. В данный момент в регионе отметка подтопления превышена лишь у Камня-на-Оби на девять сантиметров, однако уровень воды стабильно становится ниже.
Подчеркивается, что резких изменений гидрологической ситуации в ближайшее время не ожидается.
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