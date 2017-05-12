Фото: кадр из фильма "12 друзей Оушена"
Житель алтайского села пойдет под суд за совершение восьми преступлений. 38-летнего жителя села Волчиха обвиняют в совершении семи эпизодов хищения чужого имущества и незаконном проникновении в чужое жилище, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным ведомства, в ночь на 1 ноября 2016 года мужчина выставил стекло в гаражном окне, незаконно проник внутрь, где похитил имущество односельчанина на общую сумму более 27 000 рублей. В этот же день мужчина обокрал склад магазина на 21 000 рублей, сорвав навесные замки.
Через несколько дней мужчина украл имущество еще из одного гаража, а через месяц в хозяйственной постройке, находящейся на территории одного из домовладений села, он похитил кухонную утварь, велосипед и газовый баллон, причинив хозяину ущерб в сумме более 8 000 рублей.
21 декабря 2016 года злоумышленник, желая отыскать мужчину, продавшего ему воду вместо спирта, прошел в один из домов села без разрешения лиц, проживающих в нем. Он устроил ссору, не обнаружив своего обидчика. Покинуть чужой дом обвиняемому помогли сотрудники полиции. Своими действиями селянин нарушил конституционное право на неприкосновенность жилища 48-летнего собственника.
В ведомстве отмечают, что мужчина уже не в первый раз совершает подобные преступления. Он уже отбывал наказание в виде лишения свободы. Освободился он из исправительной колонии в августе прошлого года.
Сейчас обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения его по существу.
Комментарии
не вписался в рыночные отношения, панимаш.