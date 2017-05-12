Фото: 22.мвд.рф
Краснощековские полицейские по горячим следам раскрыли кражу ноутбука и сотового телефона в селе Новошипуново. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что поздно вечером неизвестные взломали входную дверь частного дома местной жительницы и похитили оттуда ноутбук и сотовый телефон, общая стоимость которых составляет около 20 тысяч рублей.
Хозяйка обнаружила пропажу лишь ночью, когда она вернулась домой из гостей. При этом в полицию о краже женщина сообщила лишь на следующее утро.
В этот же день правоохранители задержали подозреваемых, которыми оказались 52-летний и 33-летний местные жители, ранее неоднократно судимые. Стражам порядка удалось изъять и вернуть потерпевшей ноутбук и телефон.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии