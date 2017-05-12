Фото: сайт администрации Барнаула
В администрации краевой столицы сообщили, что в городе подсветили буквы "БАРНАУЛ", расположенные на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Работы выполнены в рамках муниципальной программы "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы", сообщает пресс-служба столицы Алтайского края.
Подсветка осуществляется тремя энергоэффективными светодиодными светильниками с нейтральным белым свечением. Отмечается, что подсветка букв "БАРНАУЛ" включается и выключается совместно с наружным освещением улиц города. Питание осуществляется от линий наружного освещения. Светильники установлены на оцинкованных опорах. Годовая стоимость обслуживания – не более 10 тысяч рублей.
В администрации Барнаула добавили, что на данном участке "Горзеленхоз" высадит 24 тысячи штук цветочной рассады: бархатцы Antigua Yellow, петунью ярко-розовую, бархатцы Antigua Orange. Работы по посадке планируют выполнить в период с 25 мая по 1 июня.
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