Фото: facebook.com
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США не обращались к России с просьбой не публиковать снимки встречи главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа, передает РИА Новости.
Ранее в США развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова. Так, в четверг, 11 мая, корреспондент канала CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что в Белом доме недовольны публикацией фото Трампа со встречи с Лавровым и послом РФ в Штатах Сергеем Кисляком.
Захарова предположила, что если бы снимки со встречи не опубликовала российская сторона, то некоторое время спустя они бы утекли в конгресс, сенат, после чего их бы заполучили СМИ, например, канал CNN, "или по их спецтребованию были бы представлены как "секретное доказательство сговора русских с Трампом". В результате были бы искажены даты и обстоятельства встреч, а жителей США вновь обманули информацией о связях Трампа с Москвой, добавляет представитель МИД РФ.
"Кто-нибудь, возьмите интервью у CNN и спросите, как там ниже уровня дна?" — написала Захарова на своей стене в Facebook.
Кроме этого, Захарова усомнилась в источнике американского канала. "Неужели CNN думает, что кто-нибудь поверит в то, что у телеканала сейчас есть надежные "источники в Белом доме"? Это самое смешное во всей этой несмешной истории", — отметила она.
Комментарии
Как говАривала моя бабушка:"Таких дураков как в CNN ещё поискать надо".
А как это возможно было скрыть? Да судя по фото они и не скрываются. Если, в принципе, разрешили фотографировать, значит ничего секретного. Тем более было официально объявлено