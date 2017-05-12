Фото: кадр из фильма "Чучело"
Учащиеся второго класса в новосибирской школе на перемене связали девочку и попытались выбросить ее из окна. Об этом инциденте написали сразу несколько местным СМИ в Новосибирске.
По данным "НГС.Новости", инцидент произошел 5 мая в школе № 146 Первомайского района Новосибирска. В распоряжении редакции оказалось заявление родителей пострадавшей девочки на имя директора учебного заведения.
В нем говорится, что ученица второго класса пришла домой и рассказала родителям, что одноклассники чуть не выкинули ее из окна их класса. Кабинет расположен на втором этаже. На перемене перед последним уроком девочка осталась в классе одна. Вдруг из-под парт выбрались мальчики в масках, сделанных, вероятно, из мужских носков, с изображением фашистской свастики.
Родители же утверждают, что это не первый такой случай. СМИ стало известно об инциденте от мамы одной из учащихся этого класса. По ее словам, этот мальчик угрожает всем девочкам в классе. При этом он продолжает посещать занятия.
В письме также говорится, что около окна девочке удалось освободить руки, она стала цепляться за предметы и бить по рукам тех, кто ее толкал в окно. Она упала с подоконника и ударилась спиной. Школьница сорвала с глаз повязку. Но тут к ней подбежал один из обидчиков с зажигалкой и попытался поджечь девочке волосы.
Как сообщает портал Sibnet.ru со ссылкой на правоохранительные органы, полиция проводит проверку в данной школе. Издевательства над сверстниками в последнее время происходят часто. Ранее двое 14-летних жителей Иркутской области стали фигурантами уголовного дела о насилии над 13-летним мальчиком и его избиении.
Комментарии
Вдруг из-под парт выбрались мальчики в масках, сделанных, вероятно, из мужских носков, с изображением фашистской свастики.
И это в стране победившей фашизм, накануне 9 мая , ёпрст тудей, это ж как а?
звереныши. в жестоких 90-х и то подобного не было.
полиция проводит проверку в данной школе
Надо бы в отношении родителей, может у них связи с нацистами на Украине?
дети родителей, которых упустили в 90-годы. вот и растет новое поколение без тормозов, понятий и совести