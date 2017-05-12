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Депутат Ирпенского городского совета Киевской области и владелец стройфирмы Игорь Оверко внес в свою декларацию 586 квартир в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал "112 Украина".
Подчеркивается, что 400 квартир Оверко в 2016 году продал, а в собственности у него их осталось 186. Доход от продажи жилых помещений составил более 50 миллионов гривен.
Кроме этого, у депутата есть четыре жилых дома, 17 земельных участков и свыше 16 миллионов гривен сбережений, добавляет канал.
При этом сам политик называет другое число собственных квартир. Он утверждает, что задекларировал 191 квартиру. Все жилые помещения зарегистрированы на его имя, а в дальнейшем они будут проданы. "Это не является схемой, я легализовал все квартиры с целью оплатить все, что должен уплатить государству, не надо думать, что я что-то скрываю. Я плачу все налоги государству", — цитирует канал Оверко.
Подчеркивается, что депутат является руководителем и учредителем стройфирмы "Синергия".
Комментарии
Теперь овальнышы рвут волосню от бессилия,доказывая,что премьер России,богаче этого кастрюлеголового чела!
Хе,хе,хе!
Так за эту гидность и скакали майданутые, чтоб урвать в нахаляву побольше.
Так за эту гидность и скакали майданутые, чтоб урвать в нахаляву побольше.