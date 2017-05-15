Пожалуй, самым оживленным местом с 17 по 19 мая станет площадь Сахарова у Дворца Спорта и в самом здании. Там откроется трехдневная выставка "Алтайстрой-2017-Барнаул".
Весной каждого из нас можно смело включать в одну из трех категорий людей (или даже не в одну): первая — к тем, кто собирается строить, вторая — к тем, кто начинает ремонт, и третья — к тем, кто благоустраивается. Поэтому посещение выставки "Алтайстрой-2017-Барнаул" будет полезно всем.
Вход на выставку бесплатный. На "Алтайстрой-2017-Барнаул" будет всё, но главные темы – малоэтажное домостроение, ремонт и отделка, а также благоустройство. Все необходимые материалы для строительства дома можно изучить и приобрести, начиная от материалов на фундамент и заканчивая кровлей; материалы для внешней и внутренней отделки, а также выбрать котел и обсудить его технические характеристики, инженерные системы, без которых дом не дом: сантехнические, водопроводные, отопительные, электротехнические и т.д. Также возможно изучить представленные варианты благоустройства, купить супер-теплицу и научиться самостоятельно наносить декоративную штукатурку.
Множество шоу, которые подготовили организаторы и участники выставки "Алтайстрой-2017-Барнаул", будут проходить все три дня во Дворце спорта. Секретов организаторы не раскрывают, но это будут захватывающие зрелища. На выставку стоит идти уже затем, чтобы посмотреть битву экскаваторов, а также "Мастер Крышмэн" и "Стоп-вор".
Каждый посетитель выставки получит при входе бесплатный лотерейный билет, который дает право на участие в беспроигрышном розыгрыше подарков. В призовом фонде – отделочные материалы, инструменты, изделия для благоустройства приусадебных участков, а также суперприз – беседка с комплектом мебели.
Выставка "Алтайстрой-2017-Барнаул" будет проходить 17, 18 и 19 мая в барнаульском Дворце зрелищ и спорта им. Г. Титова (а также на прилегающей территории) с 10.00 до 18.00.
Программу выставки можно посмотреть на сайте
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