В День радио и связи, отмечаемый 7 мая, более 30 семей связистов приняли участие в посадке саженцев яблоней и груш в парке "Лесная сказка".
Акция, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, была организована совместными усилиями алтайского филиала "Ростелекома", газеты "Комсомольская правда" и специалистов парка "Лесная сказка". В честь одной из самых популярных и любимых песен военных лет — "Катюша" — сотрудники компаний высадили 50 саженцев яблоней и груш в Барнаульском зоопарке.
Чтобы акция проходила веселее, коллектив ДК г. Барнаула исполнял культовые песни военных лет – "Смуглянка-молдаванка", "Темная ночь", "Давай закурим", "День Победы" и, конечно, "Катюшу". Несмотря на пронизывающий северный ветер, акция получилась теплой и очень душевной.
"Приятно, что в общем деле по озеленению любимого города есть вклад и нашей семьи. Но самое главное – это дань памяти тем людям, которые ценой собственной жизни обеспечили нам наше настоящее и будущее. Пусть каждый год эти деревья расцветают в память о них и для новых поколений барнаульцев", — отметил ведущий специалист отдела делопроизводства Алтайского филиала Евгений Чередов. Он пришел на акцию с женой и двумя сыновьями
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