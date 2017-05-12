Фото: "ВКонтакте"
Автомобили вновь стали попадать в ямы на дорогах, которые стали образовываться после проведения коммунальных работ.
Фото активно выкладывают пользователи популярного интернет-сообщества Barnaul 22. Так, один из пользователей выложил фото и заявил, что автомобиль попал в яму в одном из дворов на улице Солнечная Поляна. Еще один подписчик паблика выложил фотографию большой ямы, которая образовалась на асфальте возле дома № 46 по улице Интернациональной. Кроме того, на остановке "Сити-центр" на проспекте Красноармейском асфальт обрушился вокруг электроопоры.
Отметим, что с 15 мая в краевой столице по контуру ТЭЦ-3 уже отключат горячую воду и начнется опрессовка труб. В прошлом году во время порыва на магистрали случился провал асфальта в некоторых районах Барнаула. Так, на проспекте Красноармейском машина практически полностью провалилась под землю.
Комментарии
И чё, Акинфий Барнаульский предупреждал, так ведь не слушали..............
Черный подряд знает толк в асфаЛтэ