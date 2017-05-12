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Новосибирский полицейский продал ритуальному агентству данные об умерших

, ИА "Амител"
Свои услуги страж порядка оценил в 15 тысяч рублей

Фото: rostov.press

Следователи в среду, 10 мая, возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части УМВД РФ по Новосибирску, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

По данным следователей, 3 января текущего года страж порядка незаконно получил от представителя ритуального агентства "Возрождение" 15 тысяч рублей за предоставление служебных данных о смерти двух жителей города.

Через некоторое время преступление раскрыли полицейские совместно с сотрудниками УФСБ.

В пресс-службе областной полиции отметили, что если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, после чего он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством страны. Руководителей сотрудника полиции привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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