Фото: ИА "Атмосфера"
Общие повседневные расходы россиян в апреле 2017 года сократились сразу на 6,5% относительно марта. С учетом инфляции они оказались на 9% меньше, чем было годом ранее. Такие данные приводит исследовательский холдинг "Ромир".
По данным "Ромира", "очищенные" от инфляции расходы россиян в апреле оказались самыми низкими за последние пять лет. При этом по сравнению с относительно "щедрым" на траты мартом "очищенные" от инфляции расходы россиян упали сразу на 6,5%, что стало новым абсолютным рекордом.
При этом размер среднего чека за месяц почти не изменился, потеряв всего четыре рубля, или 0,8%. Общее сокращение затрат произошло за счет снижения частоты походов в магазины. Это говорит о том, что россияне вернулись в режим экономии.
Комментарии
«А в целом ситуация в экономике, действительно, за последний год изменилась. Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем» (c)