Сибирская генерирующая компания, "Росводоканал Барнаул" и МУП "Энергетик" города Барнаула составили рейтинг лучших управляющих жильем организаций за I квартал 2017 года. В него попали исполнители коммунальных услуг, имеющие минимальные размеры и срок задолженности за потребленные тепло, горячее водоснабжение, холодную воду и водоотведение.
Цель обнародования таких рейтингов – показать, что на рынке есть компании, которые могут работать эффективно, что их число постоянно растет, а также стимулировать УК, ТСЖ к более продуктивной работе как с поставщиками ресурсов, так и с населением.
Каждая ресурсоснабжающая организация, входящая в ассоциацию, выделила своих лучших партнеров. Чтобы попасть в общий рейтинг, исполнители коммунальных услуг должны были иметь процент сбора не ниже 97% и в обязательном порядке вести информационную работу с населением.
Отличительной чертой данного рейтинга стало то, что лучшими стали преимущественно ТСЖ и ЖСК.
Лучшими в I квартале 2017 года среди ТСЖ, по мнению специалистов Сибирской генерирующей компании, стали ЖСК №109, ЖСК-135, ТСЖ "Флагман", ТСЖ-113.
"Мы с удовольствием отмечаем тренд на увеличение количества добросовестных исполнителей коммунальных услуг и рады тому, что наш список надежных партнеров с каждым рейтингом становится все шире, в нем появляются новые компании. Это значит, что для них самих престижно быть лучшими, работать эффективно", — сказал директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании СГК Игорь Холодков.
"Росводоканал Барнаул" отметил УК "ЖЭУ №47 Строитель", ООО "Комм-Сервис", МУП "ЖЭУ № 30 г. Барнаула", УК "Барнаул", ООО "Жилищная коммунальная инициатива".
"Для нас приятно, что в рейтинге остаются те компании, которых мы и ранее называли своими лучшими партнерами. Это значит, что они работают стабильно, а для нас это очень важно", — отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.
МУП "Энергетик" г. Барнаула вновь поблагодарил такие компании, как ЖСК "46-Лесной", ТСЖ "На Никитинской", а также ТСЖ "Юждом" и ООО "Южком-Сервис".
Также в ближайшее время Ассоциация РСО подведет итоги и опубликует антирейтинг – список компаний, которые в первом квартале сработали хуже всех и нарастили дебиторскую задолженность.
Комментарии