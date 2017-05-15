Агентство недвижимости "Жилфонд" — это процветающая компания федерального уровня с отлаженными бизнес-процессами. Региональный директор агентства в Барнауле Людмила Авдюхина рассказала о преимуществах компании как работодателя и подчеркивает, что у кандидатов, начинающих свой профессиональный путь, существует немало аргументов, чтобы остановить свой выбор именно на "Жилфонде".
"Жилфонд" является одним из крупнейших в РФ агентств недвижимости, поэтому работать здесь престижно. Компания удостоена статуса действительного члена Российской гильдии риелторов, Новосибирской ассоциации риелтеров и Союза риелторов Барнаула и Алтая. "Жилфонд" сегодня – это процветающая компания с отлаженными бизнес-процессами. В течение последнего года количество офисов "Жилфонда" в России увеличилось на 10 и составило 64, а численность сотрудников компании превысила 900 человек. Агентство работает в Барнауле, Новосибирске и области (Бердск, Искитим и Кольцово) и в Москве. Так, в Барнауле на сегодняшний день успешно работают 4 офиса: пр. Ленина, 105, ул. Попова, 125, ул. Малахова, 83, ул. Георгиева, 57.
Главное качество для риелтора-новичка, начинающего профессиональный путь с "Жилфондом", – желание зарабатывать, - рассказывает Людмила Авдюхина. - Компания предоставляет бесплатное трехнедельное обучение со стажировкой в офисе. Кроме того, молодые специалисты, пришедшие в "Жилфонд", получают уникальный для нашей отрасли бонус – выплату стипендии. В дальнейшем сотрудник может постоянно повышать квалификацию на корпоративных тренингах и мастер-классах ведущих риелторов. Кроме того, новички обязательно получают всестороннюю помощь руководителей. Существует возможность карьерного роста: все руководители "Жилфонда" ранее работали в нашем агентстве риелторами.
Стоит отметить, что в 2014, 2015, 2016 годах "Жилфонд" вошел в список лучших работодателей среди агентств недвижимости России. С открытия нашего агентства в 1997 году руководство понимало, что главное для компании – ее коллектив. "Жилфонд" делает все возможное, чтобы сотрудникам было комфортно. Поэтому такое высокое место в общероссийском рейтинге работодателей – это не случайность.
"Мы выплачиваем белую заработную плату. Риелторы "Жилфонда" могут похвастаться одной из самых высоких по Барнаулу в индустрии ставок оплаты труда. Благодаря этому уровень дохода сотрудников нашей компании – наиболее конкурентоспособный в городе. Для увеличения дохода наших специалистов применяется система прогрессивного начисления процентов, а для риелторов с опытом установлена высокая стартовая ставка", — комментирует региональный директор агентства в Барнауле Людмила Авдюхина.
Сотрудникам "Жилфонда" выплачивается ежемесячная компенсация расходов на использование личного автомобиля в служебных целях – четыре тысячи рублей*. Также компания обеспечивает своих специалистов сотовой корпоративной связью.
В компании действуют две схемы оплаты труда риелторов: по системе "Жилфонда" или же в рамках партнерской программы. Сотрудник может выбрать любую из них. Работая по системе "Жилфонда", риелтор заключает сделки в сопровождении юриста компании. А сотрудник, который предпочитает работать в рамках партнерской программы, полностью ведет сделку сам и получает не только риелторский гонорар, но и зарплату юриста.
Благодаря развитой системе офисов — в Барнауле их насчитывается четыре — сотрудники "Жилфонда" могут работать в наиболее удобном для них месте и по гибкому графику, без необходимости быть привязанным к конкретному рабочему месту. Провести встречу с клиентом риелтор "Жилфонда" может в любом офисе компании: для таких целей все офисы открыты с 9 до 20 часов в будни. Наиболее эффективные риелторы могут работать по свободному графику и даже удаленно. Теперь уже есть возможность установить мобильное приложение и все сервисы на ноутбук или домашний компьютер, так что вообще можно работать не выходя из дома, также предоставляется корпоративная связь.
Кроме того, риелтор "Жилфонда" может выбрать, в каком отделе ему работать, что ему больше по душе — в отделе новостроек, коммерческой или загородной недвижимости, в отделе вторичного жилья. А также риелторы могут выбирать, в каком регионе они хотят работать: они могут расти профессионально в любом городе, где присутствуют офисы "Жилфонда".
"Будучи большой и дружной компанией, "Жилфонд" ежегодно устраивает для сотрудников восхитительный новогодний бал, а для их детей – утренник. Кроме веселого летнего праздника с аппетитным шашлыком и живой музыкой, "Жилфонд" проводит для сотрудников стрит-челленджи с участием десятков автомобилей, корпоративные турниры по боулингу, игры, конкурсы и другие мероприятия. Лучшие риелторы ежегодно отправляются за счет компании в путешествие по разным странам: уже 52 счастливых сотрудника съездили в такие путешествия", — рассказывает региональный директор агентства в Барнауле Людмила Авдюхина.
Чтобы начать сотрудничество с агентством, следует позвонить по тел.:
8 (3852) 201-001
Сайт: www.barnaul.jilfond.ru
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