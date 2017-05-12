Федора Бондарчука обвиняют в обвале цен на рынке жилья в Москве. Житель Чертаново заявил, что из-за фильма режиссера "Притяжение" стоимость его квартиры снизилась на 1,5 миллиона рублей. Теперь он требует компенсации, сообщает "Российская газета".
Портал The Question организовал сбор вопросов, чтобы затем в интервью озвучить их Федору Бондарчуку. Среди многих обращений не осталось без внимания замечание одного из жителей Чертаново. По мнению некоторых рецензентов, спокойный спальный район в "Притяжении" похож почти на гетто.
"Знаете ли вы, что после выхода "Притяжения" моя квартира в Северном Чертаново, где он снимался, подешевела на полтора миллиона рублей? Собираетесь ли вы компенсировать мне ущерб?" – поинтересовался у режиссера анонимный пользователь портала The Question.
Отметим, что фантастический блокбастер "Притяжение" вышел в прокат в январе 2017 года и заработал более полутора миллиардов рублей.
Комментарии
это не ущерб. на рынке 2 дурака
Благодаря фильму чувак понял, что живёт в гетто и решил продать бетонную конуру.
Во всём виноват Бондарчук