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Водитель переехал на авто двух пенсионерок в Хабаровском крае

, ИА "Амител"
Одна женщина получила рану головы, а другая - предплечья и ноги

Фото: youtube.com

Водитель автомобиля ВАЗ-21214 наехал на двух пенсионерок 91 и 88 лет, выезжая с парковки в Николаевске-на-Амуре. По данному факту возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел в районе улицы Попова. 65-летний водитель, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра и наехал на старушек. Одна из них получила рану головы, а другая — раны предплечья и ноги. Последнюю госпитализировали, в данный момент ее жизни ничего не угрожает. Подчеркивается, что водитель в момент совершения ДТП был трезвый.

По факту нарушения ПДД, которое повлекло легкий и средний вред здоровью человека, возбудили административное дело.

Добавим, что инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, что автомобилист не сразу понял, что пенсионерки попали под колеса. Несколько секунд он пытался продолжить движение и лишь после этого вышел из автомобиля.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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