Офисные будни иногда утомляют. Суета, подъем в 7 утра, завтрак на скорую руку, давка в переполненном транспорте. Это можно изменить, если перейти на удаленную работу.
Многие компании ищут разработчиков, дизайнеров, журналистов и специалистов по SMM с возможностью работать из дома. Конечно, тем, кто хочет устроиться на такую работу, понадобятся специальные навыки.
"Академия" HeadHunter подготовила список из пяти курсов специально для тех, кто хочет работать на удаленной основе.
Курс научит быстро набирать базу подписчиков, составлять продающие письма, придумывать яркие заголовки, проводить A/B тестирование. Слушатели узнают о повышениях продаж с помощью рассылок от ведущего эксперта email-маркетинга в России.
Продающие тексты для интернет-магазинов
Этот курс для тех, кто хочет повысить интернет-продажи самым простым и доступным инструментом — используя продающие тексты.
Участники научатся составлять грамотные тексты для карточек товаров, которые будут привлекательны как для посетителей сайта, так и для поисковых систем. Говорите с покупателями на одном языке, и они будут возвращаться вновь и вновь!
Дизайн мобильных приложений: этапы разработки и инструменты дизайнера
На этом курсе можно узнать, как разработать дизайн мобильных приложений для iOS, Android и Windows Phone. Петр Моргорский расскажет, чем отличаются мобильные операционные системы и как оптимизировать дизайн под разные модели смартфонов. Участники научатся анализировать рынок мобильных приложений и создавать графические концепции для своих проектов.
После курса все слушатели получат алгоритм действий по созданию дизайна мобильных приложений и откроют для себя полезные дизайнерские программы.
Instagram: возможности для бизнеса
Instagram помогает компаниям обратиться к визуалам и рассказать о продукте с помощью фотографий. Но как правильно строить коммуникацию с пользователями этой соцсети, чтобы получить как можно больше внимания и продаж?
На курсе участники познакомятся с обзором лучших программ для обработки фотографий, научатся подбирать правильный контент и узнают, в какое время лучше выкладывать изображения. А еще научатся работать с лидерами мнений и устраивать конкурсы, чтобы привлечь больше аудитории.
Дизайнер и заказчик: коммуникация и презентация работ
Сложно найти заказчика, который будет согласен с вами во всем. И так же трудно не утонуть в правках в работе над проектом. Только умение находить общий язык с клиентом на протяжении всей работы позволит получать заказы и создавать на их основе качественный продукт.
Курс хорошо подходит не только веб-дизайнерам, но и всем, кто работает с заказчиками. Слушатели узнают, как правильно преподнести свой проект, чтобы убедить аудиторию, как общаться с клиентом во время работы, чтобы достичь взаимопонимания и снизить количество правок. Все это позволит сдавать проекты в срок и сохранять длительные отношения с заказчиками.
Комментарии
а лучше не работать удалённо где-то на Сейшелах