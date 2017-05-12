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Участок канализационного коллектора на Змеиногорском тракте протяженностью свыше километра переложили и запустили в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что специалисты Барнаульского водоканала убрали старую железобетонную трубу и заменили ее на современную полиэтиленовую, срок службы которой составляет 50 лет.
Уточняется, что перекладка участка коллектора позволит обеспечить бесперебойность приема стоков и оказывать абонентам качественные услуги.
В администрации напоминают, что с началом паводка вырос риск поступления в коллекторы большого количества талых вод, что могло привести к их выводу из строя. Поэтому было решено в сжатые сроки переложить участок трубы диаметром 800 миллиметров и длиной порядка полутора километров.
Отмечается, что по графику реконструкция началась 3 апреля, а полностью все работы должны быть завершены до конца текущего месяца. Стоимость перекладки участка сети и его благоустройство составляет более 80 млн рублей.
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