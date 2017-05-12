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Депутаты Госдумы хотят разрешить брать детей под опеку только родственникам. Законопроект, предусматривающий такие нововведения, разрабатывают член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает "Газета.ру".
Как отмечается, авторы инициативы полагают, что бюджетные деньги, которые выделяются опекунам, привлекают недобросовестных людей, которые в воспитании детей не заинтересованы.
"Мы полагаем, что под опеку лучше отдавать только родственникам. Сама возможность опеки появилась на случай, если, например, родители ребенка погибли. Дяде или бабушке незачем усыновлять своего родственника, поэтому они брали его под опеку. А сегодня мы так "раздаем" детей всем подряд. Те, кто хочет взять на воспитание ребенка из детдома, должны его усыновлять", — прокомментировал инициативу Сергей Вострецов.
По мнению парламентария, в нынешнем законе много недоработок. В частности, инициаторы хотят отдавать одной семье под опеку не более двух-трех детей.
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