Пятница, 12 Май, 14:10

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,12
€ 62,16
Brent
$ 51,5
23°
Обь
433см +19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы - 2017Дорожный ремонт – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Госдума хочет разрешить брать детей под опеку только родственникам

, ИА "Амител"
Такую инициативу обсуждают в парламенте страны

Фото: mos.news

Депутаты Госдумы хотят разрешить брать детей под опеку только родственникам. Законопроект, предусматривающий такие нововведения, разрабатывают член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает "Газета.ру".

Как отмечается, авторы инициативы полагают, что бюджетные деньги, которые выделяются опекунам, привлекают недобросовестных людей, которые в воспитании детей не заинтересованы.

"Мы полагаем, что под опеку лучше отдавать только родственникам. Сама возможность опеки появилась на случай, если, например, родители ребенка погибли. Дяде или бабушке незачем усыновлять своего родственника, поэтому они брали его под опеку. А сегодня мы так "раздаем" детей всем подряд. Те, кто хочет взять на воспитание ребенка из детдома, должны его усыновлять", — прокомментировал инициативу Сергей Вострецов.

По мнению парламентария, в нынешнем законе много недоработок. В частности, инициаторы хотят отдавать одной семье под опеку не более двух-трех детей.

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

12.05.2017 13:43
гость

Правильное решение

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:09
Алтайский аналог Турции стал самым популярным местом для отдыха на озере 0
14:00
Яблонево-грушевую аллею высадили в парке "Лесная сказка" 0
13:52
Александр Овечкин не поедет на чемпионат мира из-за травмы 1
13:40
Трамп призвал Россию и Украину к миру, выложив фото с Лавровым и Климкиным 2
13:24
Губернатор Алтайского края рассказал о качествах будущего главы Бийска 3
13:17
Полицейский получил ранение при нападении боевиков на пост ДПС в Ингушетии 0
13:08
Госдума хочет разрешить брать детей под опеку только родственникам 1
12:54
Около полутора километров канализационной трубы заменили в Барнауле 0
12:42
Федора Бондарчука обвинили в обвале цен на жилье в Чертаново 3
12:31
Водитель переехал на авто двух пенсионерок в Хабаровском крае 2
12:15
Копите деньги: сколько стоит собрать ученика на выпускной бал в Барнауле? 3
12:09
Повседневные расходы россиян стали самыми низкими за пять лет 11
12:00
Мифы о кондиционерах: ложь или реальность 0
11:46
Готовим правильно: как сделать идеальный стейк из свинины? 5
11:44
Новосибирский полицейский продал ритуальному агентству данные об умерших 1
11:36
Автомобили в Барнауле вновь стали попадать в ямы после коммунальных работ 3
11:20
Барнаульский дизайнер рассказала, как заработать, делая игрушки дома 27
11:17
СМИ: украинский депутат горсовета задекларировал почти 600 квартир 3
11:09
Полиция в Новосибирске займется нападением второклассников на девочку 5
11:00
Макроэкономический прогноз дадут в Барнауле 18 мая 4
10:55
Буквы "Барнаул" на Павловском тракте подсветили светодиодами. Фото 6
10:43
Алтайские полицейские задержали рецидивистов, укравших телефон и ноутбук 0
10:32
Захарова прокомментировала сюжет CNN об "обмане" с фото в Белом доме 6
10:30
Уникальную программу похудения предлагают в Барнауле 0
10:19
Жителя Алтайского края будут судить сразу за восемь преступлений 3
10:08
"Ночь музеев" в Алтайском крае посвятят Году экологии и 80-летию региона 0
09:57
Уровень воды в Оби в Алтайском крае продолжает снижаться 1
09:37
Барнаульское "Динамо" дома переиграло иркутский "Зенит" 0
09:30
Фестиваль шопинга пройдет в ТРЦ "Пионер" 20 мая 0
09:30
Что такое селективная парфюмерия? 0
09:26
СМИ сообщили о сближении самолетов РФ и США в День Победы 4
09:21
Министр Пучков снял режим ЧС в Алтайском крае, введенный из-за пожаров 1
08:58
Трамп заявил, что Россия "посмеивается в кулак", наблюдая за расколом в США 0
08:38
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 12 мая 0
08:19
Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС окончательным "разводом с Россией" 39
08:00
Как правильно подобрать костюм жениху? 2
07:46
Нет коммунистическому психозу: вспоминаем первое интернет-интервью Ельцина 9
07:31
Как пережить отключение горячей воды? Инструкция в гифках 2
07:17
Власти Барнаула приведут в эстетическое состояние проспект Космонавтов 7
07:04
Старый новый ОДН: чего ждать жителям Алтайского края после 1 июля 2017-го? 12
06:53
Коттедж с бассейном и баней продают под Барнаулом за 13 млн рублей. Фото 5
06:34
iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном в начале 2017 года 0
06:04
Солнечную погоду и +30 градусов ожидают в Алтайском крае 12 мая 1
05:01
Российский миллиардер обновил рекорд самого дорогого развода Великобритании 1
04:01
Смотрим в замедлении, как блогер прыгнул на батут с тысячей мышеловок 4
03:01
В Москве задержан водитель BMW, напавший на женщину с детьми 3
02:01
"Пятерочка" в Саратове продолжала торговать, несмотря на труп на полу 14
01:00
Второклассники в масках со свастикой пытались выкинуть девочку из окна 18
00:01
Навальный вернулся в Москву после операции на глазу в Барселоне 8
23:40
Сборная России за 70 секунд забросила три шайбы в ворота команды Дании 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.