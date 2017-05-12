Фото: om-saratov.ru
Боевики совершили вооруженное нападение на пост ДПС в пятницу, 12 мая, около 01:00 по московскому времени в Малгобеке (Ингушетия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
Двоих из нападавших удалось уничтожить, один полицейский получил ранение, его состояние в данный момент остается тяжелым. Уточняется, что пуля попала в брюшную полость. Страж порядка был прооперирован, в данный момент он находится в реанимации.
Агентство добавляет, что правоохранителям удалось установить личность одного из двух бандитов, которым оказался находившийся в розыске за совершенные преступления активный член бандподполья Магомед Бекбузаров. Личность второго ликвидированного боевика пока устанавливается.
Правоохранители отмечают, что огонь по посту велся с трех точек, а нападавших было около трех-пяти человек.
Комментарии