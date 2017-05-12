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Губернатор Алтайского края рассказал о качествах будущего главы Бийска

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Александр Карлин впервые прокомментировал тему появления нового бийского руководителя

Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин высказался, каким он видит нового главу Бийска. Комментарий журналистам он дал перед началом Съезда Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края" в пятницу, 12 мая.

"Это должен быть человек, который знает проблемы города и обладает необходимыми компетенциями для их решения. В том числе и навыками общения с людьми, умением их слушать, понимать. Человек, который должен налаживать взаимодействие с региональным уровнем власти. Бийск для нас – город особого значения. Это наукоград со статусом на 15 лет.

Город с мощным промышленным потенциалом, город науки, образования. Конечно же, требования к будущему главе высокие. Но я думаю, что люди, способные эти задачи решать, есть у нас в Бийске и в Алтайском крае", — сказал глава региона.

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Этот вопрос стал актуальным после того, как 10 мая глава администрации (сити-менеджер) Бийска Николай Нонко ушел в отпуск с последующим увольнением. Такое решение, как заявил сам Нонко, он принял из-за того, что его сын живет и работает за границей.

Пока обязанности главы исполняет первый заместитель главы администрации Сергей Станиславович Крыжановский.

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Новый глава появится в Бийске только после выборов городской думы 10 сентября 2017 года. Новый состав думы выберет главу на конкурсной основе. Тогда же в силу вступают поправки в Устав, по которым отменяется система двуглавости. Вместо главы администрации и главы города (по сути, председатель думы) будет одна должность — глава города.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.05.2017 13:36
- гость -

Карлин,ты про савинцева с денисовым расскажи

0  0
12.05.2017 13:37
- гость -

Каждый житель этого города знает его проблемы. Смешно слышать от человека с московской пропиской, что безуспешно пытается руководить краем.

0  0
12.05.2017 14:08
- гость -

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