Фото: twitter.com
Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 11 мая, в своем аккаунте Twitter опубликовал снимки с прошедших в среду, 10 мая, встреч с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным. При этом президент призвал к миру, пишет ТАСС.
"Вчера у меня прошли встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте строить мир", — цитирует агентство сообщение Трампа.
Уточняется, что Лавров поговорил с американским президентом после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а Климкина сначала принимал американский вице-президент Майкл Пенс.
Комментарии
чугункин вобщето там паровозом был, принимали посла укроповского, а чугункина потом вместе с послом, трамп даже из -за стола не встал, фигле, хозяен! ха-ха!
если отвлечься от регалий и имен, то на левой фотографии - деловая встреча, на правой подчиненный зашел к директору... как-то так