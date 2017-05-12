Фото: "Сибнет"
Озеро Яровое в Алтайском крае входит в первую десятку самых популярных для отдыха озер России. Такие данные предоставило аналитическое агентство "ТурСтат".
В топ-10 самых лучших курортов и мест отдыха на российских озерах входят Листвянка и Хужир (Байкал), Приозерск (Ладожское озеро), Петрозаводск (Онежское озеро), Казанцево (Чаны), Осташков (Селигер), Славгород (Большое Яровое), Купоярово (Аслыкуль, Башкирия), Белозерск (Белое озеро), Коростынь (Ильмень) и Гдов (Чудское озеро).
Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на лето 2017 года.
По данным "ТурСтат", проживание у озера в России обойдется в среднем от 2 до 2,5 тысяч рублей в сутки.
Отметим, что в феврале 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин рассказал о городе-курорте Яровое президенту Владимиру Путину. Тогда глава региона, показывая снимки с Ярового, заявил, что "не нужен нам берег турецкий".
Комментарии
Аналог Турции, бу га га. Провинция, уахахахахахахаха
12.05.2017 14:22
- гость -
А в Турции курорты расположены в мегаполисах, напр. Стамбуле,
вот только не надо нам врагов под боком
Яровое местячковый курорт, для особо неприхотливого патриотического электората, с низкими доходами,не имеющих средств для отдыха за границей.
Угу, АНА лог турецких курортов, для тех кто ни разу там не был
Яровое - г*вно, не ездите туда ни в коем случае. Меньше народу больше кислороду))
Все собираюсь съездить! Как там? если честно? Кто был?
поплюхаться в луже - аналог Турции? Даже не смешно.
Поправить здоровье на Яровом можно. Сравнивать с Турцией - нельзя.