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Ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам Алтайского края официально снято с 11 мая, сообщает министерство транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона.
В ведомстве напомнили, что в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в крае приказом министерства от 22 февраля 2017 года № 101 в регионе вводилось ограничение на движение большегрузных автомобилей по дорогам краевого и межмуниципального значения.
Приказом министерства от 27 апреля 2017 № 243 данный срок был продлен до 10 мая включительно.
Ограничения действовали в отношении транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения. На транспортировку некоторых видов грузов данные ограничения не распространялись.
В министерстве добавили, что за время действия весеннего ограничения было проведено почти 2 тысячи взвешиваний большегрузных автомобилей, что позволило выявить 727 нарушителей.
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